Ο Γουόλκοτ έδειξε τι σημαίνει να είσαι GENTLEMAN αρχηγός

Λίγο πριν την πρώτη σέντρα στο ματς με την Σάτον ο Θίο Γουόλκοτ βίωσε μία μία άκρως αμήχανη και άβολη σκηνή αφού κατά την ανταλλαγή των σημάτων των δύο ομάδων με τον αντίπαλο αρχηγό δεν είχε μαζί του κάποιο λαβαράκι της Άρσεναλ για να δώσει.

Αυτό πάντως δεν επηρεάσει τον 27χρονο Άγγλο στράικερ να είναι εκ των κορυφαίων της ομάδας του Αρσέν Βενγκέρ και να "κλειδώσει" την πρόκριση με το 100ο γκολ στην καριέρα του με τη φανέλα των "κανονιέρηδων", ενώ μετά το τέλος του αγώνα στο "Gander Green Lane" προχώρησε σε μία κίνηση που τον έκανε να κερδίσει πάρα πολλούς πόντους εκτίμησης και σεβασμούς από το φίλαθλο κοινό στο Νησί.

Αυτή ήταν η επίσκεψή του στα αντίπαλα αποδυτήρια όπου έδωσε συγχαρητητήρια μέσω χειραψίας σε κάθε παίκτη των γηπεδούχων που είχε μπροστά του ενώ ο Γουόλκοτ έβαλε την υπογραφή του -με μεγάλη χαρά- πάνω σε φανέλες παικτών της Σάτον, υπογράφοντας επίσης αυτόγραφα και βγάζοντας φωτογραφίες.

Η ενέργεια αυτή πήρε έκταση μέσω των social media και ο Γουόλκοτ είδε πολλούς χρήστες του Twitter να τον αποθεώνουν με ποσταρίσματά τους για μία κίνηση απλή αλλά συνάμα εντυπωσιακή.

Theo Walcott thanks every Sutton player after last night's FA Cup tie..

Credit: @BBCSport pic.twitter.com/YcaM4NP93S