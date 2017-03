Οι οπαδοί "έδιωξαν" τον Βενγκέρ!

Το μαρτύριο για τους φανς της Άρσεναλ συνεχίζεται για μία ακόμα χρονιά καθώς όλα δείχνουν πως η ομάδα τους θα μείνει χωρίς πρωτάθλημα για 13η στη σειρά σεζόν (τελευταίος τίτλος Premier League το 2004 όπου τον κατέκτησε αήττητη) ενώ έμεινε για έβδομη διαδοχική σεζόν εκτός των προημιτελικών του Champions League (αποκλείεται πάντα στους "16").

Ειδικά οι 10 τελευταίες ημέρες ήταν εφιαλτικές για τους Λονδρέζους αφού έχασαν πρώτα με 3-1 στο "Anfield" από την Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα ενώ μεσοβδόμαδα δέχτηκαν νέα "πεντάρα" από την Μπάγερν, αυτή τη φορά μέσα στο "Emirates" και αποχαιρέτησαν την Ευρώπη με συνολικό απολογισμό τερμάτων 2-10 απέναντι στους Βαυαρούς.

Όλα αυτά έχουν κάνει το μέλλον του Αρσέν Βενγκέρ στο σύλλογο αβέβαιο (δεν του έχει ανανεωθεί το συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι) και πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίες εις βάρος του, με τις φωνές να γίνονται μάλιστα... κραυγές το απόγευμα του Σαββάτου.

Λίγο πριν τη σέντρα του προημιτελικού του FA Cup με την ερασιτεχνική Λίνκολντ, αρκετοί οπαδοί θέλησαν να δείξουν την πόρτα της εξόδου στον Βενγκέρ μέσω ειρηνικού συλλαλητηρίου έξω από το "Emirates", υψώνοντας πλακάτ και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Αλσατού.

"Αρσέν, η 4η θέση δε είναι τρόπαιο", "Ώρα για αλλαγή, Arsenal FC όχι Arsene FC", "Wexit", "Κάθε καλή ιστορία έχει ένα τέλος. Στο καλό Αρσέν", "Βενγκέρ έξω", ήταν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά μηνύματα στα πλακάτ που ύψωσαν οι φίλοι της Άρσεναλ.

Photo Credits: AP Photo/Matt Dunham

Arsenal fans protesting in masses outside the Emirates. pic.twitter.com/lf4PCeTynf

LIVE: Yes, that's another Wenger Out protest and yes, that banner says Wexit.



Football, eh? https://t.co/K0huMVogi3 pic.twitter.com/yayu8vdksq