"Πικάρισμα" σε Μουρίνιο και Γιουνάιτεντ από Τσέλσι!

Ο Ζοζέ Μουρίνιο λατρεύτηκε όσο λίγοι στο "Stamford Bridge" στα σχεδόν 5,5 χρόνια παρουσίας του στο δυτικό Λονδίνο (σε δύο συνολικά θητείες) όμως ο νέος αγαπημένος του κοινού της Τσέλσι δεν είναι άλλος από τον Αντόνιο Κόντε που οδηγεί εκ του ασφαλούς τους "μπλε" προς τον τίτλο.

Ο Ιταλός φρόντισε μάλιστα να κερδίσει ακόμα περισσότερους πόντους εκτίμησης όταν αναμετρήθηκε με τον Μουρίνιο πριν μερικούς μήνες για την Premier League, με την Τσέλσι να φιλοδωρεί με τέσσερα γκολ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον "special one" να φεύγει ταπεινωμένος από το άλλοτε σπίτι του.

Την ερχόμενη Δευτέρα οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους και στο FA Cup, σε νοκ-άουτ προημιτελικό, και λίγα 24ωρα πριν το ματς η επίσημη Τσέλσι έδωσε ένα χτύπημα κάτω από τη... ζώνη στον Ζοζέ Μουρίνιο και στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Και αυτό γιατί στην προαναγγελία του αγώνα ανέφερε μεταξύ άλλων: "Οι αντίπαλοί μας την ερχόμενη Δευτέρα απολαμβάνουν ένα μεγάλο αήττητο από τον Οκτώβριο. Τους έφερε από την 6η θέση στην 6η θέση. Φυσικά η τελευταία τους ήττα ήρθε στο "Bridge" με το γκολ του Πέδρο στα 29.6 δευτερόλεπτα στον θρίαμβο με 4-0 να παραμένει το γρηγορότερο γκολ στη σεζόν".

Κάθε πρόταση και "καρφί" για την νέα ομάδα του Μουρίνιο, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα ώστε λίγο αργότερα η πρόταση "Τους έφερε από την 6η θέση στην 6η θέση" να αφαιρεθεί... Τα υπόλοιπα το βράδυ της Δευτέρας στη δεύτερη επίσκεψη του Πορτογάλου στο "Stamford Bridge".

No chill! Chelsea's official website mocks Jose Mourinho and Manchester United ahead of Monday's FA Cup clash https://t.co/MyHI8elc9K pic.twitter.com/6dKNTpI8SB