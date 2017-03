Έβγαλε νοκ άουτ οπαδό με γροθιά στο πρόσωπο!

Λίγο το ότι αποκλείστηκαν από την προημιτελική φάση του FA Cup, λίγο το βαρύ 6-0 που δείχνει την αναμφισβήτητη υπεροχή των "σπιρουνιών" στο παιχνίδι, οι οπαδοί της Μίλγουολ έδειξαν πως δεν αστειεύονται και υπάρχουν και γεγονότα να το αποδείξουν.

Το ματς μεταξύ στις δύο ομάδες επισκιάστηκε από τα επεισόδια που έγιναν πριν και μετά από αυτό, και την αστυνομία να βρίσκεται στους δρόμους για να περιορίσει τους θερμόαιμους Άγγλους.

Τελικά κάτι... ξέφυγε από τους προστάτες του νόμου, καθώς σε βίντεο που διέρρευσε δείχνει δύο οπαδούς της Τότεναμ να τραγουδούν χοροπηδώντας "σιχαινόμαστε τη Μίλγουολ" με τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας να τους περνούν κυριολεκτικά δίπλα τους χωρίς να αντιδρούν.

Αυτό μέχρι να εμφανιστούν δύο τύποι άγνωστης ταυτότητας που ενώ έφευγαν από το γήπεδο και αντιλήφθηκαν τους δύο οπαδούς περπάτησαν προς το μέρος τους και χωρίς καμία προειδοποίηση ο ένας στράφηκε προς τον τραγουδιστή οπαδό, και τον χτύπησε με μπουνιά ρίχνοντάς τον στο έδαφος!

Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που ο άτυχος άνθρωπος βρέθηκε σωριασμένος με τον φίλο του να σπεύδει να τσεκάρει αν είναι καλά, μετά το νοκ άουτ χτύπημα που δέχθηκε.

