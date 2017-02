Η κληρωτίδα έπαιξε σατανικό παιχνίδι στον Μουρίνιο

Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι έβγαλε η κλήρωση των προημιτελικών του FA Cup που έγινε το απόγευμα της Κυριακής (19/2), με τον Ζοζέ Μουρίνιο να καλείται να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, Τσέλσι, σε νοκ-άουτ παιχνίδι στο "Stamford Bridge".

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα την βρει απέναντί του ως τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τότε που αποχώρησε, με το ματς των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα να βρίσκει θριαμβευτές τους "μπλε" του Αντόνιο Κόντε με σκορ 4-0.

Here it is in full – the #EmiratesFACup quarter-final draw! pic.twitter.com/p18pVHUrHT