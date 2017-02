Οπαδοί της Μπλάκμπερν επιτίθενται σε φίλο της Γιουνάιτεντ

Εξαιρετικά άγριες διαθέσεις έδειξαν οι οπαδοί της Μπλάκμπερν, όταν συνειδητοποίησαν πως βρίσκεται ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανάμεσά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγη ώρα αφότου ο Ζλάταν βάλει μπροστά στο σκορ τους “κόκκινους διαβόλους”, αλλά η χαρά του ανήμπορου φίλου της ομάδας δεν κράτησε για πολύ, καθώς τον ανακάλυψαν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας.

Manchester United fan attacked and abused after being caught in home end at Blackburn during #FACup clash https://t.co/zDzj02DfJY pic.twitter.com/KiaXWNwwh3