Μεγάλος Μουρίνιο! Εμφανίστηκε με τα αρχικά του Ρανιέρι σε συνέντευξη τύπου

Η Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ θα αντιμετωπίσει τη Σαουθάμπτον την Κυριακή, για τον τελικό του Λιγκ Καπ Αγγλίας. Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιό του με τους "κόκκινους διαβόλους". Η είδηση όμως δεν είναι αυτή.

Στα πλαίσια της συνέντευξης τύπου του τελικού, ο Πορτογάλος τεχνικός, προχώρησε σε άλλη μία κίνηση στήριξης και σεβασμού προς τον Ιταλό συνάδελφό του, Κλαούνιο Ρανιέρι. Εμφανίστηκε με τα αρχικά "CR" γραμμένα στη μπλούζα του, ενώ όταν ρωτήθηκε ο ίδιος για τη κίνησή του η απάντηση του ήταν εξίσου μεγαλειώδης: "Τα αρχικά στη μπλούζα μου, είναι ένας μικρός φόρος τιμής σε κάποιον που έγραψε την πιο όμορφη ιστορία στη Premier League και θα άξιζε το στάδιο της Λέστερ να ονομαστεί "Κλαούντιο Ρανιέρι. Πίστευα πως την προηγούμενη σεζόν που απολύθηκα ενώ ήμουν πρωταθλητής ήταν ένα αρνητικό γεγονός. Αλλά τώρα καταλαβαίνω πως αυτό δεν συγκρίνεται με αυτό που έπαθε ο Κλαούντιο".

Ο Πορτογάλος έτσι κι αλλιώς είχε ήδη φροντίσει να συμπαρασταθεί στον συνάδελφό του, με ποστ στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

Great gesture & wise words from #JoseMourinho in response to #LCFC disrespectful & disgraceful decision towards CR. pic.twitter.com/fxhAdnxQ75