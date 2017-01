Ο Βενγκέρ "τρελάθηκε" και έσπρωχνε τον 4ο διαιτητή!

Ένα από τα πιο συναρπαστικά φινάλε σε αγώνα της Άρσεναλ παρακολούθησαν όσοι φίλοι της βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στις εξέδρες του "Emirates" για τον αγώνα της 22ης αγωνιστικής της Premier League. Οι "κανονιέρηδες" προηγήθηκαν με τον Μουστάφι στο 58' και ισοφαρίστηκαν στο δεύτερο από τα επτά λεπτά των καθυστερήσεων με πέναλτι που σφυρίχτηκε εις βάρος τους ενώ πήραν τελικά τη νίκη χάρη σε πέναλτι που κέρδισαν κατόπιν και εκτέλεσε εύστοχα στο 96' ο Αλέξις Σάντσες!

Πέρα όμως από τα δύο γκολ με πέναλτι στον έξτρα χρόνο το ματς στο Λονδίνο σημαδεύτηκε και από την άσχημη συμπεριφορά του Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος αποβλήθηκε από τον διαιτητή Τζον Μος για τις διαμαρτυρίες του στη φάση του πέναλτι υπέρ των φιλοξενουμένων και "ξέσπασε" κατά του τέταρτου διαιτητή Άντονι Τέιλορ, σπρώχνοντάς τον δύο φορές την ώρα που βρίσκονταν αμφότεροι στη φυσούνα.

"Νόμιζα ότι μπορούσα να δω το φινάλε από τη φυσούνα. Μετανιώνω για αυτό που έκανα. Έπρεπε το είχα βουλώσει, να μπω στα αποδυτήρια και να πάω σπίτι, ζητώ συγγνώμη", δήλωσε ο μετανιωμένος Βενγκέρ ο οποίος ωστόσο παραδέχτηκε ότι δεν μίλησε με τον Τέιλορ για να του ζητήσει συγγνώμη κατά προσωπο.

Όπως αναφέρουν με σημερινά τους δημοσιεύματα τα αγγλικά ΜΜΕ, όλοι αναμένουν την έκθεση του διαιτητή για το συμβάν και είναι αρκετά πιθανό ο 67χρονος προπονητής να δεχτεί βαριά "καμπάνα" για την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά του.

BREAKING NEWS: Mourinho charged with disorderly conduct due to the actions of Wenger in the Arsenal - Burnley match pic.twitter.com/U2aTspDbIx

Mourinho kicked a bottle and got banned, odds on Wenger getting away with this? Absolute joke. pic.twitter.com/qMazEJsasH