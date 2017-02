Οργή για Βενγκέρ: "Φύγε τώρα"!

Ο Αρσέν Βενγκέρ βρίσκεται στην Άρσεναλ από το 1996. Είναι ο μακροβιότερος τεχνικός στην ιστορία του κλαμπ και κατά τη διάρκεια της θητείας του έχουν αναδειχτεί πολλά ταλέντα και η Άρσεναλ έχει παίξει ανά διαστήματα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.

Παρόλα αυτά, η αγγλική ομάδα έχει να "δει" πρωτάθλημα εδώ και 13 χρόνια, ενώ μέσα σε όλο αυτό το νεκρό διάστημα, έχει να επιδείξει μόνο 3 κατακτήσεις FA Cup.

Η αντοχή των οπαδών της αγγλικής ομάδας φαίνεται να λιγοστεύει, καθώς προστέθηκε άλλη μία ήττα σοκ στην αρνητική ιστορία της ομάδας. Η ήττα με 5-1 από την Μπάγερν στο Μόναχο, έχει σχηματίσει κι άλλα σύννεφα πάνω από τον Αλσατό τεχνικό, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στο τέλος της σεζόν. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι όποια απόφαση παρθεί θα είναι αμοιβαία για να γίνει ο “γάμος” ή το “διαζύγιο”.

Τόσο το BBC, όσο και η Mirror και η Daily Mail έχουν εκτοξεύσει πυρά κατά του 67χρονου, με ενδεικτικούς τίτλους “Αρσέν Βενγκέρ: Απόφαση για το μέλλον του τεχνικού θα παρθεί στο τέλος της σεζόν”, “Ο Αρσέν Βενγκέρ δείχνει σαν να γνωρίζει πως η εποχή του στην Άρσεναλ τελειώνει”, “Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρσέν Βενγκέρ ΠΡΕΠΕΙ να φύγει από την Άρσεναλ στο τέλος της σεζόν”, ενώ ενδεικτική είναι και η εκστρατεία εκδιωγμού του που γίνεται στο twitter, με το #WengerOut.

PLEASE JUST RESIGN NOW! #WengerOut pic.twitter.com/OTHB1xzZPi