Το... κόλλησε με το καλημέρα ο Λακαζέτ

Η Άρσεναλ απέκτησε τον Λακαζέτ για να δώσει... πνοή και ώθηση στην ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ώστε να μπει και πάλι στο δρόμο προς τους τίτλους.

Στο φιλικό των "Κανονιέρηδων" με την Σίδνεϊ ο Λακαζέτ σημείωσε το πρώτο του γκολ, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο 22' πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Το... παστέλι του Γάλλου ήρθε στα πρώτα 15 λεπτά που αγωνίστηκε ως παίκτης της Άρσεναλ, χάρη σε ασίστ του Ιόμπι ο οποίος έκανε καταπληκτική κούρσα και πάσα... πάρε-βάλε στον νέο του συμπαίκτη. Ο Λακαζέτ στη θέση που βρέθηκε δεν... χαρίζει και έτσι σκόραρε το πρώτο του γκολ.

