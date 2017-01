Τριπλό γαλλικό "μπαμ" από Άρσεναλ με ισάριθμες ανανεώσεις!

Πρωτοχρονιάτικο δώρο με... λίγες ημέρες καθυστέρηση! Η Άρσεναλ έκανε μία ευχάριστη έκπληξη στους οπαδούς της το μεσημέρι της Πέμπτης (12/1) καθώς ανακοίνωσε επίσημα πως ήρθε σε συμφωνία με τρεις Γάλλους ποδοσφαιριστές της και εκείνοι υπέγραψαν νέα μακροχρόνια συμβόλαια με το σύλλογο.

Αυτοί είναι οι Ολιβιέ Ζιρού, Λοράν Κοσιελνί (αποκάλυψε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού ότι υπέγραψε μέχρι το 2020) και Φράνσις Κοκελέν, με την ομάδα του Βορείου Λονδίνου να ανεβάζει μάλιστα και σχετικό video μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

We’ve got some good news for you… #WeAreTheArsenal pic.twitter.com/jNuJROg44u

I'm pleased to announce you that i extend my adventure with Arsenal until 2020. #WeAreTheArsenal @Arsenal pic.twitter.com/RCTKqRO7aG