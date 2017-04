Ξεφεύγει η κατάσταση με τους οπαδούς της Άρσεναλ

Σε μία βραδιά που ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς έφυγε θριαμβευτής (η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-0), ο Αρσέν Βενγκέρ έφυγε σαν... κυνηγημένος. Ο Γάλλος προπονητής μαζί με τους παίκτες του έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των οργισμένων οπαδών των "κανονιέρηδων", οι οποίοι δεν βλέπουν αποτελέσματα, αλλά και την αγαπημένη ομάδα τους να συνεχίζει να καταρρίπτει απανωτά αρνητικά ρεκόρ.

Το τελευταίο; Μετά από 88 χρόνια η Άρσεναλ μετράει τρεις διαδοχικές εκτός έδρας ήττες δεχόμενη από τρία γκολ. Και όλα αυτά, ενώ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, με την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League ν' απέχει πλέον επτά βαθμούς. Αν το σύνολο του Αρσέν δεν καταφέρει να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο της εξόδου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αυτό θα γίνει για πρώτη φορά από το 1997.

Αυτός είναι ο λόγος που οι οπαδοί της Άρσεναλ έδειξαν το άλλο τους πρόσωπο φωνάζοντας συνθήματα κατά παικτών και προπονητή. Χαρακτηριστική είναι μία φάση του αγώνα, όταν η μπάλα κατέληξε στην κερκίδα, ο Μπεγερίν έτρεξε να τη ζητήσει για να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι, οι οπαδοί όμως αρνούνταν να του τη δώσουν φωνάζοντας μάλιστα "δεν αξίζετε να φοράτε τη φανέλα"!

Scenes. Ball goes out 10 ft from us, fans refuse to send it back to Hector, then shouting "you're not fit to wear the shirt" right at them. pic.twitter.com/F7Qsn4owLS