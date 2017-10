Ξέσπασμα κατά Κόντε μέσω Instagram από... παίκτη του!

Τον Σεπτέμβριο ο Σαρλί Μουσοντά σκόραρε στο φουλ ντεμπούτο του με την Τσέλσι, κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ, και η διοίκηση των "μπλε" εξέφρασε την επιθυμία να του προσφέρει νέο συμβόλαιο, όμως αυτό το σενάριο μοιάζει στην παρούσα φάση εξαιρετικά αμφίβολο.

Και αυτό γιατί ο 20χρονος Βέλγος άσος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος από τις ελάχιστες ευκαιρίες που του έχει δώσει ο Αντόνιο Κόντε (μόλις τρεις συμμετοχές) και μέσω του λογαριασμού του στο Instagram που τον ακολουθούν σχεδόν 150.000 άνθρωποι χτύπησε μέσω μίας κατάμαυρης φωτογραφίας.

"Κάνεις θυσίες, δουλεύεις σκληρά, σκληρότερα, δίνεις περισσότερα από όσα περίμεναν από σένα, και συχνά περισσότερα από αυτά που μπορείς, επειδή αγαπάς αυτό που κάνεις και μάλιστα περισσότερο απ'όσο θα έπρεπε.

Και τι παίρνεις πίσω; Κυριολεκτικά τίποτα", σχολίασε στο λογαριασμό του ο Μουσοντά, για να καταλήξει λέγοντας: "Θα συνεχίσω με την ίδια αφοσίωση και τον ίδιο ζήλο σε αυτό το άθλημα".