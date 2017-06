Με αυτό το χρυσό συμβόλαιο "δένει" τον Κόντε o Αμπράμοβιτς!

Παρότι κατέκτησε τον τίτλο της Premier League στην πρώτη κιόλας σεζόν στον πάγκο της Τσέλσι ο Αντόνιο Κόντε δεν ήταν 100% σίγουρος ενόψει της νέας σεζόν, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν μάλιστα πως ο Λουίς Ενρίκε ήταν μεταξύ των υποψηφίων για τους Λονδρέζους σε περίπτωση αποχώρησης του Ιταλού.

Ε, μάλλον το συγκεκριμένο σενάριο φυγής θα πρέπει να κλειδωθεί οριστικά στο συρτάρι αφού σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, Τσέλσι και Κόντε όχι μόνο θα συνεχίζουν μαζί τη νέα σεζόν αλλά θα φορούν βέρες για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για ραντεβού με θετική κατάληξη μεταξύ του Κόντε και της εκτελεστικής διευθύντριας των "μπλε", Μαρίνα Γκρανοβσκάια, και για ραντεβού εντός της εβδομάδας του Ιταλού προπονητή με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς ώστε να "κλειδώσει" το deal.

Η συμφωνία μάλιστα θα είναι χρυσοφόρα για τον ίδιο αφού θα επεκτείνει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Δυτικού Λονδίνου μέχρι το 2021 με ετήσιες απολαβές ύψους 11.5000.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει πως αν το εξαντλήσει θα προσθέσει 46.000.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του!

Στο συμβόλαιο αυτό δεν θα υπάρχουν ρήτρες αποδέσμευσης ενώ αν ολοκληρωθεί η συμφωνία θα είναι ο έβδομος πιο ακριβοπληρωμένος στον κόσμο πίσω από Γκουαρδιόλα, Λίπι, Αντσελότι, Μουρίνιο, Πελεγκρίνι και Βίλας-Μπόας.

