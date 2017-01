Ο Κόντε πέτυχε ήδη ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ ρεκόρ στην Premier League!

Βρίσκεται μόνο μισό χρόνο στο Νησί ωστόσο ο Αντόνιο Κόντε απέκτησε ήδη το πρώτο του παράσημο. Αυτό έχει να κάνει με το βραβείο του κορυφαίου τεχνικού του μήνα, με τον Ιταλό να προσθέτει δίπλα σε αυτά για το μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο και εκείνο του Δεκεμβρίου και να γίνεται έτσι ο πρώτος τεχνικός της Premier League που κερδίζει αυτό το το βραβείο τρεις μήνες στη σειρά.

"Είμαι πραγματικα κολακευμένος. Θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, το επιτελείο μου και το σύλλογο: νικήσαμε μαζί", δήλωσε μετά την τελευταία του βράβευση ο πρώην τεχνικός της εθνικής Ιταλίας (άφησε πίσω του στην ψηφοφορία τους Ποτσετίνο και Κλοπ), ο οποίος έκλεισε το 2016 με ιδανικό τρόπο αφού η Τσέλσι έφτασε στις 13 συνεχόμενες νίκες!

Όσο για τον Δεκέμβριο, σε αυτό το διάστημα έκανε το "6 στα 6" έχοντας 13 γκολ στο ενεργητικό της και 3 παθητικό, εκ των οποίων τα 2 στο τελευταίο ματς της χρονιάς κόντρα στην Στόουκ.

Όσο για τον "πολυνίκη" όσον αφορα στα βραβεία για τον "τεχνικό του μήνα" δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη, με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να έχει τα πρωτεία με 27 κατακτήσεις, ενώ οι μόνοι που έχουν διψήφιο νούμερο είναι οι Αρσέν Βενγκέρ (15 βραβεία) και Ντέιβιντ Μόγιες (10 βραβεία).

Congratulations to Antonio Conte who has been named Barclays Premier League Manager of the Month for a record third time in a row! pic.twitter.com/gAasJqOHoA