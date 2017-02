Ο Λάμπαρντ έβγαλε λόγο και συγκλόνισε τους οπαδούς της Τσέλσι

Το απόγευμα του Σαββάτου βρήκε την Τσέλσι του Αντόνιο Κόντε να επικρατεί 3-1 της Σουόνσι και να κάνει ένα ακόμα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου της Premier League όμως πέρα από την νίκη οι οπαδοί των "μπλε" που βρέθηκαν στις εξέδρες του "Stamford Bridge" θα έχουν να θυμούνται αυτό το ματς για έναν ακόμα λόγο.

Αυτός έχει ονοματεπώνυμο: Φρανκ Λάμπαρντ. Ο 38χρονος Άγγλος ανακοίνωσε πρόσφατα την αποχώρησή του από τη δράση ωστόσο δεν είχε αποχαιρετήσει όπως θα'θελε τους ανθρώπους της Τσέλσι όταν έφυγε το 2014 (έπαιξε σε Μάντσεστερ Σίτι και New York City), κάτι που όμως μπόρεσε να κάνει έστω 2,5 χρόνια μετά.

Ο αγαπημένος "Φράνκι" των οπαδών της ομάδας του δυτικού Λονδίνου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Σουόνσι και -εμφανώς συγκινημένος- έβγαλε αποχαιρετιστήριο λόγο απευθυνόμενος σε εκείνους. Για να ακολουθήσει χειροκρότημα από όλο το γήπεδο και ένα standing ovation αποκλειστικά για εκείνον.

Το άξιζε φυσικά 100% ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Τσέλσι με 211 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις...

"Μία υπέροχη ημέρα στο Stamford Bridge. Ευχαριστούμε Φράνκ. Ωραία που σε έχουμε σπίτι", ήταν το σχετικό σχόλιο της Τσέλσι μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

A wonderful day at Stamford Bridge. Thanks Frank. Great to have you home. pic.twitter.com/7L5XjarFki