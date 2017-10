Πανικός στο twitter με το γκολ της Πάλας!

Δυστυχώς για τους φίλους της Πάλας, η αγαπημένη τους ομάδα έγινε ένα από τα πιο γνωστά memes στο ίντερνετ λόγω του γεγονότος που δεν... σκόραρε. Τελικά αυτή η "κατάρα" έσπασε κόντρα στην Τσέλσι, όταν ο Καμπάιγ έκανε το 1-0 στο 11'!

Επτά λεπτά αργότερα, ωστόσο, οι "μπλε" ισοφάρισαν με τον Μπακαγιόκο και στο twitter έγινε ένας μικρός... χαμός! Τόσο για το γκολ των γηπεδούχων μετά από επτά αγωνιστικές, όσο και για το 1-1 σε χρόνο... d.t.

Crystal Palace have scored a goal?! pic.twitter.com/DaRy9q05Jk — Corrina Carr (@Riinapopsz) October 14, 2017

Crystal Palace has just scored!! pic.twitter.com/QA2kSUATkJ — Raj Lyall (@lyallr) October 14, 2017

CRYSTAL PALACE HAVE SCORED A GOAL! THIS IS NOT A DRILL! pic.twitter.com/7DlCyFXIjR — Paddy Power (@paddypower) October 14, 2017

When you realise Crystal Palace have actually scored a Premier League goal pic.twitter.com/xHibjQuDOO — Thomas Jones (@tomj191) October 14, 2017

You were busy with #MUFC but



Crystal Palace has scored their first goal of the season against you#CRYCHE pic.twitter.com/bWPHziE8xd — botox Worcha (@kweku_cyber) October 14, 2017

When Crystal Palace lead against Chelsea lasts only 7 minutes... pic.twitter.com/P1MwbMEJOj — SlashFootball (@slashfootball) October 14, 2017

#CRYCHE

Crytsal Palace have scored a goal! (but not by a Crystal Palace player). pic.twitter.com/NXbkF6Dts5 — hairysteve20 (@hairysteve20) October 14, 2017

Get me a chair, Crystal Palace have scored a goal pic.twitter.com/KlTCsvAP7h — Neil Humphrey (@nhumphrey4466) October 14, 2017