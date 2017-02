"Tέρας" ο Μιλιβόγεβιτς και αποθέωση στα social media!

Τρεις πόντοι χρυσάφι! Ο Σαμ Αλαρντάις πανηγύρισε μόλις τη δεύτερη νίκη του στον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας το απόγευμα του Σαββάτου, με το 1-0 επί της Μίντλεσμπρο να φτάνει και να περισσεύει όμως για τους Λονδρέζους ώστε να αποδράσουν μετά από καιρό από την τελευταία τριάδα του βαθμολογικού πίνακα της Premier League.

Στο ματς αυτό αγωνίστηκε μόλις για δεύτερη φορά με τους "αετούς" και πρώτη στο "Shelhust Park" ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, με τον Σέρβο πρώην άσο του Ολυμπιακού να έχει εξαιρετική παρουσία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά, και να βαθμολογείται με 7.5 από την αγγλική "Daily Mail".

Πέρα όμως από τις πολύ καλές κριτικές που απέσπασε από αγγλικές ιστοσελίδες, ο 25χρονος Σέρβος μέσος κέρδισε και το σεβασμό των φιλάθλων, με τα μηνύματα υπέρ του στο Twitter να είναι αρκετά. Μερικά από αυτά έγραφαν τα εξής:

"Ο Μιλιβόγεβιτς και ο Σακό έπαιξαν πολύ καλά, θα πρέπει και οι δύο να ξεκινούν βασικοί σε κάθε ματς"

"Εξαιρετικά όλα τα νέα αποκτήματα, ειδικά ο Μιλιβόγεβιτς. Μοιάζει να είναι αυτό που χρειαζόμασταν"

"Πολύ δυνατή εμφάνιση από τον Λούκα Μιλιβόγεβιτς στη νίκη της Κρίσταλ Πάλας επί της Μίντλεσμπρο. Φαίνεται να προσαρμόζεται γρήγορα".

"Ο Μιλιβόγεβιτς είναι τέρας, τον αγαπώ".

"Ο Μιλιβόγεβιτς είναι καλύτερος του Μπουσκέτς".

When I see Mandanda, Sakho, Milivojevic, McArthur, Zaha and Benteke in the same starting XI...pic.twitter.com/xQNMZIfaRk — HLTCO (@HLTCO) February 14, 2017

Mile Jedinak - 7 years + Passing = Luka Milivojević.



My kind of maths. — ash (@ash_1971) February 25, 2017

@holradio I love Luka Milivojevic — James Filus (@Syph79) February 25, 2017

Luka milivojevic is an absolute boss #justsaying — Tom D (@denman_89) February 25, 2017

Milivojevic and Sakho played very well, both must start every game #cpfc — Alex (@TAKTIKT0E) February 25, 2017

Mate I knew it from signing day. Milivojevic FC — Lewis (@illestLW) February 25, 2017

Phew! That was like watching Pulis' Palace. New signings all excellent, especially Milivojevic. Looks just what we've needed #cpfc — Jo Harman (@JoHarmanAOC) February 25, 2017

Very strong performance by Luka Milivojevic in Crystal Palace's wn over Middlesbrough. Looks to be settling in quickly. — Serbian Football (@SerbianFooty) February 25, 2017

Milivojevic > Busquets — Reuben (@MarcoReubs) February 25, 2017

Nevertheless Big Sam's signings doing the business. Our best 3 players today were 3 new signings in PVA, Sakho & Milivojevic. So good. #CPFC — Nick (@nlg070301) February 25, 2017

Milivojevic is a beast, love him! — Michael (@cpfc2017) February 25, 2017

Luka Milivojevic was outstanding today. He looks a great signing — Ryan Hirons (@LifeOfHirons) February 25, 2017

Luka Milivojevic is a beast!!!! Get him along side @jamesmcarthur16 all day long!!! — D vid H kings (@HookmeisterG) February 25, 2017