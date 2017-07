Γύρισε στην Έβερτον και θυμήθηκε τις γκολάρες!

Στην Τανζανία έπαιξε φιλικό ματς η Έβερτον κόντρα στην Γκορ Μαχία και στο ρόστερ των "ζαχαρωτών"... έλαμπε το όνομα του Γουέιν Ρούνεϊ που επέστρεψε στην ομάδα που τον ανέδειξε έπειτα από σπουδαία καριέρα στην Μάντσετσερ Γιουνάιντετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άγγλος επιθετικός είχε κι άλλες ευκαιρίες να σκοράρει αλλά δεν τα κατάφερε. Το καθήκον του πάντως το έκανε και με υπέροχο τρόπο, ενώ για την οικονομία του θέματος η Έβερτον κέρδισε την αντίπαλό της με 2-1.

| @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4