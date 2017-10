Ξεκίνησε δουλειά ως... κηπουρός ο Ρούνεϊ!

Ακριβά πλήρωσε την αγάπη του στο... ποτό και τις γυναίκες ο 31χρονος άσος της Έβερτον. Εκτός από τις 150.000 λίρες πρόστιμο που του επέβαλλε η ομάδα του, πρέπει να συμπληρώσει 100 ώρες κοινωνικής εργασίας, όποτε κάποτε ο Κάρλος Τέβες!

Την Παρασκευή ο Άγγλος επιθετικός έκανε τη δεύτερη του βάρδια (6ωρη) σε κοινωνικό ίδρυμα για ανθρώπους που δυσκολεύονται στην επικοινωνία. Μάλιστα είχε το ρόλο του... κηπουρού.

Οι Βρετανοί πιστεύουν πως η συγκεκριμένη ποινή θα τον συνεφέρει, αφού τα τελευταία χρόνια αποτελεί σκιά του παλιού καλού του εαυτού.

See photos of Wayne Rooney working at garden centre as punishment for drink-driving https://t.co/CABjCqDHlj pic.twitter.com/OVpcJTnVfY