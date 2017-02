Τρέλα για Μάρκο Σίλβα στα social media!

Όταν ο Μάρκο Σίλβα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Χαλ όλοι έκαναν λόγο για αποστολή... αυτοκτονίας μιας που οι "τίγρεις" βρίσκονταν στον πάτο της βαθμολογίας όμως τώρα όλοι έχουν αρχίσει να πιστεύουν πως ο Πορτογάλος μπορεί να τα καταφέρει.

Η αισιοδοξία αυτή έχει προέλθει από τα μέχρι τώρα εξαιρετικά αποτελέσματα του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός έχει αρχίσει να γίνεται σούπερ αγαπητός στους φανς της Χαλ.

Και πώς να μην είναι άλλωστε όταν εντός έδρας μετράει "4 στα 4": ξεκίνησε με το 3-0 επί της Σουόνσι, συνέχισε με το 3-1 επί της Μπόρνμουθ, ακολούθησε το 2-1 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (στα ημιτελικά του League Cup) ενώ το απόγευμα του Σαββάτου πανηγύρισε το 2-0 επί της Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που της επέτρεψε να ξεφύγει από την τελευταία θέση!

Μετά από αυτή τη νίκη μάλιστα, τα social media έχουν κατακλυστεί από μηνύματα φίλων της Χαλ, που αποθεώνουν με κάθε τρόπο τον Πορτογάλο χαρακτηρίζοντάς τον από "νέο Μουρίνιο" μέχρι "γίγαντα" και "Μεσία".

"Ο Μάρκο Σίλβα μετέτρεψε την Χαλ σε πραγματικά σκληρή ομάδα, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά", "Υπάρχει μόνο ένας Μάρκο Σίλβα", "Η Χαλ είναι φανταστική με τον Μάρκο Σίλβα, πίστευα ότι δεν είχε ελπίδα παραμονής αλλά αυτό φαντάζει κάθε εβδομάδα όλο και πιο πιθανό", "Ο Μουρίνιο θα ακολουθήσει την καριέρα του Μουρίνιο, θα κοουτσάρει Μπενφίκα/Πόρτο μέσα σε 2 χρόνια και θα κατακτήσει το Champions League", είναι μερικά χαρακτηριστικά μηνύματα.

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΡΚΟ ΣΙΛΒΑ ΣΤΟ TWITTER:

Once again, Marco Silva deserves a shedload of praise for the miracle he is doing with Hull. Real belief they can stay up. Brilliant to see. — Liam Canning (@LiamPaulCanning) February 4, 2017

A reminder what Paul Merson said when Marco Silva was appointed Hull City manager. pic.twitter.com/qJQFxsD5dA — Sunil aka Sunny Bond (@sunny4u007) February 4, 2017

Marco silva has done a brilliant job since joining hull, underrated manger. #HullCity — Harry (@decisiveDiego) February 4, 2017

FT 2-0 Marco Silva Masterclass!! — Yusuf (@XtremezDon) February 4, 2017

Marco Silva needs to be nominated for manager of the month! — IG: @NRS_XQUISITE ™‎ (@Nrs_xquizite) February 4, 2017

A historic day for Hull City. I'm convinced that Marco Silva is the Messiah! What a sensational result. #HCAFC — Lewis Scott (@LewScott97) February 4, 2017

Marco Silva has done a proper job at Hull. Haven't lost in last 3 games in which they have/are beaten United, Liverpool. Kudos fam. — Subhash Pais (@Subhash_ati9) February 4, 2017

Marco Silva will go onto have a Mourinho type career imo, he'll manage Benfica/Porto within 2 years and win the Champions League with them. — AH (@EliteUtd) February 4, 2017

Marco silva has done an Unbelievable job at Hull so far they look like a completely different team #HULLIV — Ryan Dowling-Cashman (@RDC_93) February 4, 2017

Marco Silva is the man — Henriques (@lockdoh) February 4, 2017

Gigante Marco Silva!! https://t.co/yrYvHH62JT — Esquerdino Do GDA (@andre15gda) February 4, 2017

Under Marco Silva, #HullCity has beaten and tied Manchester United, and beaten Liverpool in just under two weeks. #Tactics — Eric Krakauer (@bigsoccerheadNY) February 4, 2017

Give credit where its due. Marco Silva has turned Hull City into a tough team. Both mentally and Tactically — Futbol90Mins (@GSPN90MINS) February 4, 2017

There's only one Marco Silva! #hcafc — Steve Clark (@steveclark1955) February 4, 2017

Hull have been fantastic under Marco Silva. Thought they had no chance of staying up, looks more and more likely by the week. — Aaron Dhanoa (@McfcAaron) February 4, 2017

Remember i said Hull would stay up??? Marco Silva the new special one? — Jamie Ricketts (@ricketts_jr) February 4, 2017