Με τον Χόντσον θα σωθεί η Λέστερ;

Ρανιέρι θα λένε και θα (συνεχίσουν να) κλαίνε στη Λέστερ, εφόσον η διοίκηση αποφασίσει την πρόσληψη του Ρόι Χόντσον στην τεχνική ηγεσία.

Υποτίθεται πως ο Ιταλός προπονητής, που οδήγησε τις "αλεπούδες" στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας του, απολύθηκε γιατί με αυτόν στον πάγκο οι πιθανότητες υποβιβασμού αυξάνονταν επικίνδυνα.

Αν δεχθούμε πως ισχύει αυτό, τότε με τον πρώην ομοσπονδιακό της Αγγλίας η καταδίκη των Πρωταθλητών είναι δεδομένη. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για τον τεχνικό, 69 ετών πλέον, που στα τέσσερα χρόνια που κάθισε στον πάγκο των "τριών λιονταριών" έγινε... ανέκδοτο. Όχι μόνο γιατί είχε 59% ποσοστό νικών (33-15-8), αλλά κυρίως για τις τακτικές μεθόδους του.

