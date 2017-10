Πήρε... τώρα μεταγραφή στη Λέστερ και επέλεξε αριθμό "μύθο"

O 28χρονος Άντριαν Σίλβα πήρε τελικά τη μεταγραφή του στην Λέστερ από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έστω και καθυστερημένα επειδή την τελευταία ημέρα των μεταγραφών έγινε μία σχετική καθυστέρηση που εμπόδισε -προσωρινά τελικά- την ολοκλήρωση του deal. Η FIFA όμως έδωσε τη σχετική άδεια, και τώρα όλα καλά!

Αυτή η περιπέτεια θα ακολουθεί τον Σίλβα όσο θα φορά τη φανέλα της πρώην πρωταθλήτριας Αγγλίας, καθώς επέλεξε το νούμερο 14.

Ξέρετε γιατί; Γιατί για 14 δευτερόλεπτα η μεταγραφή του στην Λέστερ δεν είχε γίνει στο σωστό της χρόνο το καλοκαίρι, την τελευταία ημέρα των μεταγραφών!

Πολύ ευρηματικός ο Σίλβα κι αυτός -αν υπάρχει- που τον συμβούλεψε να επιλέξει τον συγκεκριμένο αριθμό στη φανέλα της νέας του ομάδας.

Look who it is! @adrien_silva23 trains with his #LCFC team-mates. pic.twitter.com/ym13zYDvJX