Ιστορικό ρεκόρ για Τσέλσι, "λύτρωση" στο φινάλε για Άρσεναλ

Η Boxing Day αποζημίωσε πλήρως τους φιλάθλους που αποφάσισαν να μην κάτσουν σπίτι και να γεμίσουν τα γήπεδα της Αγγλίας. Είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν σπουδαία ματς και υπέροχα γκολ!

Η Τσέλσι του Αντόνιο Κόντε έφτασε τις 12 σερί νίκες στην Premier League παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο απέναντι στην Μπόρνμουθ που έμοιαζε παραδομένη. Ο Πέδρο πέτυχε δύο γκολ, με τον Αζάρ να σημειώνει άλλο ένα από το σημείο του πέναλτι για το τελικό 3-0. Ένα σκορ που τη διατηρεί στην κορυφή με απόσταση εννέα βαθμών από τη δεύτερη Λίβερπουλ.

Η Άρσεναλ αν και ήταν καλύτερη δεν μπορούσε να βρει με τίποτα γκολ απέναντι στη σκληρή άμυνα της Γουέστ Μπρομ. Οι "κανονιέρηδες" είχαν την κατοχή και δημιουργούσαν τη μία φάση μετά την άλλη, όμως έπρεπε να περιμένουν μέχρι το 87ο λεπτό για να τους "λυτρώσει" ο Ζιρού και να τους κρατήσει σε τροχιά πρωταθλήματος.

Σπουδαία εμφάνιση έκανε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι στην Σάντερλαντ στο "Ολντ Τράφορντ". Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο πήρε τη νίκη με 3-1 χάρη στα γκολ των Μπλιντ, Ιμπραχίμοβιτς και Μιχιταριάν, αλλά το τελευταίο ήταν "μαγικό". Ο άσος της Γιουνάιτεντ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με τακουνάκι, ωστόσο ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα απέδρασε με το διπλό από την έδρα της Χαλ, επικρατώντας με 3-0. Το σκορ άνοιξε με πέναλτι ο Γιάγια Τουρέ στο 72', ενώ ο Ιχεανάτσο στο 78' διπλασίασε τα τέρματα των "πολιτών" και ουσιαστικά "κλείδωσε" τη νίκη. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ντέιβις έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και διαμόρφωσε το τελικό 0-3 υπέρ της Σίτι.

Τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής:

Δευτέρα

Γουότφορντ - Κρίσταλ Πάλας 1-1 (71' πέν. Ντίνι / 26' Καμπάιγ)

Άρσεναλ - Γουέστ Μπρομ 1-0 (86' Ζιρού)

Μπέρνλι - Μίντλεσμπρο 1-0 (81' Γκρέι)

Τσέλσι - Μπόρνμουθ 3-0 (24', 90+4' Πέδρο, 49' πέν. Αζάρ)

Λέστερ - Έβερτον 0-2 (51' Μιραλάς, 90+1' Λουκακού)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Σάντερλαντ 3-1 (39' Μπλιντ, 82' Ιμπραχίμοβιτς, 86' Μεχιταριάν / 90' Μπορίνι)

Σουόνσι - Γουέστ Χαμ 1-4 (89' Γιορέντε / 13' Αγιού, 50' Ρέιντ, 78' Αντόνιο, 90' Κάρολ)

Τρίτη

Λίβερπουλ - Στόουκ (19:15)

Τετάρτη

Σαουθάμπτον - Τότεναμ (21:45)