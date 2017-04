Ετοιμάζει τους νέους Τζέραρντ ο... Τζέραρντ!

Ήταν δεδομένο πως θα επέστρεφε στη μεγάλη του αγάπη. Το μόνο που απέμενε να μάθουμε ήταν ο αρχικός του ρόλος. Και αυτός πλέον έγινε γνωστός.

Ο Στίβεν Τζέραρντ από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο θα αναλάβει την Κ18 των "Reds" με σκοπό να περάσει τη σωστή νοοτροπία και φυσικά να μεταδώσει έστω και ελάχιστο από το πλούσιο ταλέντο του.

Την αποκάλυψη έκανε δημοσιογράφος των Times στο twitter και λίγο αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση από διάφορες πηγές.

Steven Gerrard set to take charge of Liverpool Under-18s next season. — paul joyce (@_pauljoyce) April 11, 2017

Jurgen Klopp and academy director Alex Inglethorpe believe it will be an important step in Gerard's development as a coach. — paul joyce (@_pauljoyce) April 11, 2017

Klopp and Inglethorpe been impressed by Gerrard's work ethic and attitude since rejoining club in floating role at Academy — paul joyce (@_pauljoyce) April 11, 2017

Photo credit: AP Photo/Dave Thompson