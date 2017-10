Θυμήθηκαν τον Ριέρα οι "κόκκινοι" για αδιανόητο λόγο

Ο Άλμπερτ Ριέρα αποτελεί μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές που έχει κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στα επτά χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι του Ολυμπιακού, με τον Ισπανό να εξαργυρώνει ουσιαστικά το γεγονός πως δέχτηκε να φορέσει τα ερυθρόλευκα μετά από μία διετία στην Premier League με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Δεν μπόρεσε πάντως σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει τον πολύ μεγάλο ντόρο που έγινε για αυτόν το καλοκαίρι του 2010 και έκτοτε η καριέρα του βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, αφού μετά την αποχώρησή του το 2014 από την Γαλατάσαραϊ περιπλανήθηκε σε αρκετές ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας έχοντας ελάχιστες συμμετοχές.

Παρόλα αυτά, η Λίβερπουλ δεν τον ξεχνάει και το έδειξε μέσω του λογαριασμού της στο Twitter όπου ανέβασε το πρώτο του γκολ με την κόκκινη φανέλα, πριν ακριβώς 9 χρόνια. Για να τονίσει πως ο Ισπανός έκανε σεφτέ όχι με το "καλό του πόδι", το αριστερό, αλλά με το δεξί, με το οποίο σπάνια τον έχουμε δει να παίρνει προσπάθειες.

A hammer of a left foot...



But @11RIERA11's first goal in red came from his right #onthisday in 2008! ⚽ pic.twitter.com/QkB98DGxWy