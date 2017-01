VIDEO: Δεν άρεσαν στον Πεπ οι ερωτήσεις...

Ο Φερναντίνιο αποβλήθηκε δικαιολογημένα στο ματς με την Μπέρνλι, αφού το μαρκάρισμα με τα δύο πόδια στον Γκούντμουντσον ήταν για... φυλακή. Επειδή όμως ήταν η έβδομη κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι στα πρώτα 20 παιχνίδια της σεζόν ήταν το θέμα που μονοπώλησε τη συνέντευξη Τύπου του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο προπονητής των "πολιτών" προσπάθησε, αλλά δεν έκρυψε την ενόχλησή του τόσο για την ευκολία που αποβάλλονται οι παίκτες όσο και για τις διαδοχικές ερωτήσεις που δέχθηκε επί του θέματος. Διότι οι δημοσιογράφοι μίλησαν ευθέως για έλλειψη πειθαρχίας στη διάρκεια των αγώνων.

Οι απαντήσεις του κοφτές, αν μπορούσε θα ήταν μονολεκτικές.

Αρχικά ζήτησε ν' απευθυνθούν στον διαιτητή για να πάρουν απαντήσεις και στη συνέχεια επικαλέστηκε τον τρόπο που αγωνίζεται η Σίτι για να στηρίξει την άποψη πως για την ομάδα του υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση. "Μην ξεχνάτε πως εμείς προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αυτό έκαναν οι ομάδες μου στην καριέρα μου", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Guardiola not happy with discipline questions after City win https://t.co/soFLrPvIGq pic.twitter.com/566mSOQDTt