Έστειλαν... σπίτι του τον Γκουαρδιόλα μετά την τεσσάρα!

Η φετινή σεζόν, πρώτη του στην Premier League, αποδεικνύεται μέχρι στιγμής ένα δυνατό, συνεχές και διδακτικό σεμινάριο για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, με το τελευταίο μάθημα για τον Καταλανό στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι να είναι ιδιαίτερα επώδυνο αφού έφυγε με τέσσερα γκολ στην... πλάτη από το "Goodison Park".

Το άσχημο αυτό αποτέλεσμα έδωσε φυσικά την ευκαιρία σε αρκετούς να "τρολάρουν" τον πρώην τεχνικό των Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου, και μεταξύ αυτών ήταν και η Ryanair.

Η αεροπορική εταιρία, γνωστή για τις διαφημίσεις της που συνδέονται με memes στα social media, "έβαλε" τον Γκουαρδιόλα σε αεροπλάνο που αφήνει το Μάντσεστερ, με το μότο της σχετικής καμπάνιας να αναφέρει: "Απόδραση από το Μάντσεστερ με 7.99 λίρες με την Ryanair.com".

Escape the blues from £7.99 with https://t.co/cgLkPq5oJZ #EVEMCI pic.twitter.com/jode8MlUmm