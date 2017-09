Οι σοκαριστικές λεπτομέρειες του Αγκουέρο για το ατύχημα

Ασφαλής και σε καλή κατάσταση φωτογραφήθηκε ο Αργεντινός επιθετικός της Σίτι, θέλοντας να καθησυχάσει τους φαν του ανά τον κόσμο, μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε στο Άμστερνταμ.

Με τέσσερα tweets ενημέρωσε πως πονάει αρκετά λόγω ενός σπασμένου κόκκαλου στο πλευρά του, ενώ έκανε και αποκαλύψεις για τον τρόπο που προκλήθηκε το τρακάρισμα.

"Βρίσκομαι στο σπίτι μου στο Μάντσεστερ μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκα. Πονάω λόγω ενός σπασμένου πλευρού, αλλά είμαι καλά και ετοιμάζομαι να ανακάμψω. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα και την υποστήριξη σας!

Ο ταξιτζής που οδηγούσε έκανε λάθος στροφή και έπεσε πάνω σε μία κολόνα. Ήταν σφοδρή κρούση, όμως η ζώνη ασφαλείας με γλίτωσε από τα χειρότερα. Θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς στον Άμστερνταμ για τη φροντίδα και την υποστήριξη τους. Τους βγάζω το καπέλο".

I'm home in Manchester after an exam by club Drs. It's a broken rib. Hurts, but I'm fine, fully focused on recovery. Thank you all! pic.twitter.com/uamK7xwo99 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 29, 2017

Thank you with all my heart for the supportive messages, they really do help me in recovering. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 29, 2017

The taxi I was riding made a wrong turn and crashed against a pole. It was a very heavy slam but seatbelts prevented it from being worse. — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) September 29, 2017