Ούτε ο Μεντί ξέρει τι έχει!

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης αρκετά από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Αγγλίας έκαναν αναφορά για φόβο των ανθρώπων της Σίτι, όσον αφορά τον τραυματισμό του Γάλλου αριστερού μπακ.

Μάλιστα τόνισαν πως ο Μεντί είναι πιθανό να μείνει εκτός δράσης για εννέα μήνες, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ρήξη χιαστών! Ο παίκτης δεν άργησε να πάρει θέση και μάλιστα αρκετά εκνευρισμένος τα έβαλε με τους ρεπόρτερ!

"Διαβάζοντας το βιογραφικό σου λέει δημοσιογράφος, άρα γιατί μιλάς σαν γιατρός; Δεν μου έχουν κάνει εξετάσεις και δεν γνωρίζω ούτε εγώ τι έχω", έγραψε χαρακτηριστικά και... τάγκαρε δημοσίευμα.

Your bio says journalist so why you speak like graduated doctor ? no one has test to see if ruptured ACL or not, even I dont know lol https://t.co/6jMVtELpB6