Σοκ με Αγουέρο: η ζώνη τον κράτησε στη ζωή!

Μία σοκαριστική είδηση έρχεται από την Ολλανδία καθώς ο Σέρχιο Αγκουέρο είδε το χάρο με τα μάτια του και θα πρέπει να αισθάνεται πολύ τυχερός που βρίσκεται στη ζωή.

Και αυτό γιατί ενεπλάκη σε ατύχημα στην Ολλανδία, με τον Αργεντινό στράικερ να σώζεται χάρη στη ζώνη που φορούσε και να την γλιτώνει ουσιαστικά με μερικά σπασμένα πλευρά που θα τον κρατήσουν για μερικούς μήνες μακριά από τα γήπεδα.

A post shared by Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) on Sep 28, 2017 at 10:49am PDT

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο "Κουν" παρακολούθησε συναυλία στο Άμστερνταμ (πήγε για να δει από κοντά έναν Κολομβιανό τραγουδιαστή) και κατόπιν κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο, με τον οδηγό του ταξί που τον μετέφερε να χάνει όμως τον έλεγχο του οχήματος και να πέφτει σε κολώνα.

Ευτυχώς και για τους δύο άνδρες, τον επιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι και τον οδηγό του ταξί, άνοιξαν αυτόματα οι αερόσακοι και έτσι γλίτωσαν το μοιραίο, με μοναδική "προίκα" κάποια χτυπήματα στο σώμα που τους έστειλε στο νοσοκομείο.

Sergio Aguero was involved in a serious car crash in Amsterdam last night & has multiple fractured ribs.



Wishing him a speedy recovery pic.twitter.com/UYIpBkLUNw