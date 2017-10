Σχόλιο... μύθος του Μεντί για τον Ντε Μπρόινε και τις ασίστ του!

Δύο ακόμη ασίστ μοίρασε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε στο 7-2 της Σίτι επί της Στόουκ φτάνοντας τις 38 στα δύο χρόνια που βρίσκεται στο Μάντσεστερ.

Ο Βέλγος αποθεώθηκε στα social media από τον συμπαίκτη του και μεγάλο... τρολ Μπέντζαμιν Μεντί ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: "Ο Ντε Μπρόινε έχει περισσότερες ασίστ σε ένα παιχνίδι απ' ότι οι περισσότεροι από εμάς σε ολόκληρη την καριέρα μας."

De bruyne has more assists in one game than most of us in entire career too good — Benjamin Mendy (@benmendy23) October 14, 2017

Photo Credits: AP Photo/Dave Thompson