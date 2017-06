Κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και ο Μουρίνιο!

Μετά τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη την τελευταία δεκαετία, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη για υποθέσεις φοροδιαφυγής, τώρα φαίνεται πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να περάσει από τον ίδιο έλεγχο και ένας από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο, ο Ζοζέ Μουρίνιο!

Όπως αναφέρουν δημοσίευματα από Αγγλία και Ισπανία, ο Πορτογάλος τεχνικός κατηγορείται από τις ισπανικές αρχές ότι απέκρυψε από την ισπανική εφορία εισοδήματα ύψους 3.300.000 ευρώ, με το αδίκημα της φοροδιαφυγής να φέρεται να έχει διαπραχθεί μεταξύ του 2011 και του 2012!

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει η ισπανική "El Pais" ο τεχνικός των "κόκκινων διαβόλων" δεν κατέβαλε συνολικά το ποσό των 3.304.670 ευρώ, με τα 1.611.537 ευρώ να αφορούν το οικονομικό έτος 2011 και τα 1.693.133 το οικονομικό έτος 2012.

