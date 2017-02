Ο Μουρίνιο πανηγύρισε... λάθος γκολ!

Ποδοσφαιρικός πολιτισμός στο μέγιστο βαθμό... Ο Ντάνιελ Γκρέιαμ έβαλε μπροστά στο σκορ την Μπλάκμπερν στο 17ο λεπτό του αγώνα κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τους "16" του FA Cup και πέρα από τους οπαδούς των "ρόβερς" που πανηγύρισαν έξαλλα στο "Ewood Park", το γκολ του χειροκροτήθηκε και από άνθρωπο της... Γιουνάιτεντ!

Όχι από τον οποιονδήποτε μάλιστα αλλα από τον Ζοζέ Μουρίνιο, σε μία κίνηση που καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό φακό και προκάλεσε αμέτρητα σχόλια (τα περισσότερα θετικά) αφού σπάνια βλέπουμε να γίνεται κάτι αντίστοιχο σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δέκα λεπτά αργότερα (27') ήρθε η ισοφάριση από τα πόδια του Μάρκους Ράσφορντ, με τον Πορτογάλο να πανηγυρίζει πάντως το γκολ της δικής του ομάδας με διαφορετικό τρόπο: σφιγμένη γροθιά.

Equalizer by Rashord in Blackburn v Manchester United at Ewood Park #facup #goal



Mourinho's reaction

Calmmmmmmmm#mufc #GGMU pic.twitter.com/Hs4XIQjRcw