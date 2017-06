Ο Πογκμπά στηρίζει φανατικά Ντοναρούμα

Από λατρεμένο παιδί των οπαδών της Μίλαν ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα "κατόρθωσε" μέσα σε λίγα 24ωρα να γίνει ένα από τα πλέον αντιπαθητικά πρόσωπα για τους φίλους των "ροσονέρι" ελέω της άρνησης του να υπογράψει νέο συμβόλαιο που θα του εξασφάλιζε μάλιστα 5 εκ.ευρώ ετησίως και τώρα πληρώνει τις... συνέπειες!

Τα social media "πήραν φωτιά" με εξαγριωμένους φανς της Μίλαν που πρόλαβαν ήδη να τον βαφτίσουν "Dollarumma" (με τη λογική ότι επέλεξε με βάση τα χρήματα, τα δολάρια) ενώ στο ματς της Δανίας με την Ιταλία για το Euro U-21 είδε φίλους της "σκουάντρα ατζούρα" να του πετούν πλαστά χαρτονομίσματα πίσω από την εστία που υπερασπιζόταν στο πρώτο μέρος.

Σε αυτή τη δύσκολη πάντως στιγμή για τον "Τζίτζο" ένας διάσημος άσος της μπάλας (πελάτης και αυτός του Μίνο Ραϊόλα, όπως και ο Ντοναρούμα) όχι μόνο θέλησε να βγει μπροστά και να τον υπερασπιστεί, αλλά έσταξε μέλι για την αξία του.

"Ο Ντοναρούμα θα γίνει σύντομα ο καλύτερος στον κόσμο. Αξίζει μόνο σεβασμό για όλα αυτά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Δύναμη Τζίτζι", έγραψε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/6) ο Γάλλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter.

Donnarumma soon best in the deserves only respect for all he's done until now #forzaGigi