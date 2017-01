Πογκμπά: ο πρώτος παίκτης με emoji εικόνα του στο Twitter!

Έχει δείξει ουκ ολίγες φορές πως δεν είναι ένας παίκτης που περιορίζεται στα συνηθισμένα εντός γηπέδου και φαίνεται πως δεν... πιάνεται ούτε έξω από τις τέσσερις γραμμές. Η τελευταία τρανή απόδειξη έρχεται από τον κόσμο των social media όπου ο Γάλλος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κεντρικό πρόσωπο εδώ και λίγες ώρες αφού είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Premier League (ίσως και παγκοσμίως αν δεν μας διαφεύγει κάτι...) που να έχει δικό του επίσημο emoji στο Twitter.

Πρόκειται για ένα μικρό εικονίδιο με το πρόσωπό του που θα εμφανίζεται από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα βάζει κάποιος hashtag με το όνομα του Γάλλου στο Twitter, το οποίο μάλιστα το αποκάλυψε το απόγευμα της Παρασκευής μέσω του επίσημου λογαριασμού του.

Ouloulou suis devenu un emoji thanks twitter for emojing me, let's have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt

Φυσικά η είδηση αυτή προκάλεσε ενθουσιασμό στους αμέτρητους φανς τόσο του Πογκμπά όσο και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που είχαν διάθεση για "τρολάρισμα", θέλοντας να δημιουργήσουν emoji και για άλλους διάσημους παίκτες...

Not sure Why lots of people saying Paul #Pogba is the first footballer to get his own hashtag?



Henderson has had one for years. #Hendo