"Σόου" Μουρίνιο στη συνέντευξη ενόψει Λίβερπουλ!

Όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρισκόταν σε "κακό φεγγάρι" αυτό επηρέαζε και τον ίδιο και μετέφερε πολλές φορές την άσχημη διάθεσή του μπροστά στους δημοσιογράφους, τώρα όμως που προέρχεται από συνεχόμενες νίκες ενόψει του ντέρμπι με την Λίβερπουλ στο "Old Trafford" βρίσκεται σε εξαιρετικό... mood.

Το πόσο καλή είναι μάλιστα η διάθεση του Ζοζέ Μουρίνιο φάνηκε στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πριν από το μεγάλο κυριακάτικο ματς, όταν την ώρα που απαντούσε σε μία ερώτηση, είδε να χτυπάει μπροστά του ένα κινητό τηλέφωνο ρεπόρτερ που κατέγραφε τη συνέντευξή του.

"It's for you..." It's not every day Jose Mourinho answers your phone https://t.co/3alkWj7bA7 pic.twitter.com/YJmMMfKf26 — BBC Sport (@BBCSport) January 13, 2017

Αντί να αφήσει το κινητό να χτυπάει ή να το δώσει στον κάτοχό του, ο "special one" επέλεξε να κάνει το αναπάντεχο, το οποίο ήταν να σηκώσει το τηλέφωνο και να απαντήσει: "Παρακαλώ; Από το Talksport είναι. Για σένα είναι;", είπε χαμογελώντας στο δημοσιογράφο Dominic McGuinnes και συνέχισε: "Περίμενε ένα δευτερόλεπτο, είναι η Abi από το Talksport".

Έπειτα, αφού έκλεισε το τηλέφωνο "επέστρεψε" στη συνέντευξη προσπαθώντας να θυμηθεί την ερώτηση που του είχε γίνει και όπως ήταν λογικό έφερε και πάλι χαμόγελα μεταξύ των παρισταμένων στην αίθουσα!

Put it on silent next time, mate! pic.twitter.com/RreuxH1vDJ — Manchester United (@ManUtd) January 13, 2017

We apologise profusely for interrupting your press conference, Jose. @talkSPORT2 https://t.co/N9KRvekApO — talkSPORT 2 (@talkSPORT2) January 13, 2017

And if you were wondering what Abi Paterson looks like... there's her face on the phone Jose is holding. #ItsAbiFromtalkSPORT https://t.co/ETp8o3U1yS — talkSPORT 2 (@talkSPORT2) January 13, 2017