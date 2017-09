Superman o Λουκακού: με ένα γκολ πέτυχε τρία ρεκόρ!

Είναι σε δαιμονιώδη φόρμα από την έναρξη της σεζόν λες και έχει βαλθεί να δικαιώσει 100% τον Ζοζέ Μουρίνιο για την επιλογή του να δώσει 85.000.000 ευρώ για να τον αποκτήσει και στον αγώνα με την Σαουθάμπτον συνέχισε το... βιολί του.

Αναφερόμαστε φυσικά στον Ρομελού Λουκακού, ο οποίος έκανε το 1-0 για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην έδρα της Σαουθάμπτον στο 20ο λεπτό του αγώνα (6η αγωνιστική Premier League) και κατάφερε με αυτό το τέρμα να γράψει ιστορία για τρεις διαφορετικούς λόγους.

Ο πρώτος είναι πως έφτασε τα 6 γκολ στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της Premier League και πλέον ουδείς άλλος παίκτης στην ιστορία της Γιουνάιτεντ έχει να επιδείξει ανάλογο νούμερο πέρα από τον Λουίς Σαχά (είχε σταματήσει και αυτός στα 6).

Ο δεύτερος είναι πως με τα 8 γκολ σε ισάριθμα ματς με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις μπορεί να υπερηφανεύεται πως έφτασε γρηγορότερα σε αυτό το νούμερο σε σύγκριση με παίκτες όπως οι Καντονά, Κόουλ, Γιορκ, Φαν Νίστελροϊ, Ιμπραχίμοβιτς και Ρόμπιν Φαν Πέρσι!

Τέλος, μετράει πλέον 91 γκολ στην καριέρα του στην Premier League (πριν την Γιουνάιτεντ είχε αγωνιστεί και σε Τσέλσι, Γουέστ Μπρομ και Έβερτον), όσα έχει και ένας παίκτης που λατρεύτηκε από τους φίλους των "διαβόλων", ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ...

Romelu Lukaku has now scored as many Premier League goals (91) as Ole Gunnar Solskjaer.



Parity with a Man Utd legend. pic.twitter.com/m0rrZG5to3 — Squawka Football (@Squawka) September 23, 2017

6 - No player scored more goals in their first six @premierleague games for @ManUtd than Romelu Lukaku (6, level with Louis Saha). Impact. — OptaJoe (@OptaJoe) September 23, 2017

Lukaku has now scored 8 goals in 8 games for Man Utd..



He's done it quicker than Cantona, Cole, Yorke, Van Nistlerooy, Zlatan & RVP! pic.twitter.com/on1mRLwjgS — Footy Accumulators (@FootyAccums) September 23, 2017

Το γκολ αυτό του Βέλγου διεθνούς στράικερ έμελε να είναι μάλιστα και το μοναδικό του αγώνα και έτσι έφτασε για να κρατήσει την ομάδα του Μουρίνιο στην κορυφή.

Photo Credits: Επίσημος λογαριασμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Twitter