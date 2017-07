"Βόμβα" με Λουκακού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Βόμβα μεγατόνων ρίχνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία από εκεί που έδινε γη και ύδωρ για να αποκτήσει τον Άλβαρο Μοράτα από την Ρεάλ Μαδρίτης, τώρα φαίνεται πως έχει αγκαλιάσει τον... Ρομελού Λουκακού.

Τα 80.000.000 ευρώ που προσέφερε απλόχερα για να ντύσει στα κόκκινα τον Μοράτα κρίθηκαν λίγα από τους πρωταθλητές Ισπανίας και Ευρώπης και έτσι ο Ζοζέ Μουρίνιο αποφάσισε να κάνει στροφή και να κοιτάξει προς... Λίβερπουλ μεριά, με τα δημοσιεύματα από το Νησί να αναφέρουν πως έκλεισε ήδη το deal μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Έβερτον για τον Ρομελού Λουκακού.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το "Sky Sports", η κάτοχος του Europa League κατάφερε να περάσει στο σπριντ την πρωταθλήτρια Αγγλίας Τσέλσι και να "αρπάξει" ουσιαστικά ο Μουρίνιο τον Βέλγο διεθνή μέσα από τα χέρια του Κόντε, με τους "κόκκινους διαβόλους" να δίνουν τα χέρια με τη διοίκηση των "ζαχαρωτών" έναντι του ποσού των 75.000.000 λιρών!

Σύμφωνα μάλιστα με το ίδιο μέσο, ο Λουκακού (είχε εκφράσει εδώ και εβδομάδες την επιθυμία του να αποχωρήσει από το "Goodison Park") θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ημέρες και θα πετάξει μαζί με την αποστολή της Γιουνάιτεντ στις ΗΠΑ όπου είναι προγραμματισμένο να δώσει φιλικά προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν.

Το "ωραίο" με τον Λουκακού; Το καλοκαίρι του 2014 ο Ζοζέ Μουρίνιο είχε επιτρέψει να φύγει από την Τσέλσι ο Λουκακού, με την Έβερτον να δίνει τότε 28.000.000 λίρες στους Λονδρέζους για να τον αποκτήσει...

Romelu Lukaku will have a medical in the next couple of days and should be able to join Man Utd for their USA tour. (Source: SkySports) pic.twitter.com/tqK8LOokPD