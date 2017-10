Χωράει και άλλους το πούλμαν του... Μουρίνιο!

Κατά πολλούς είναι ένας προπονητής που λατρεύει να παίζει... άμυνα χωρίς να "καίγεται" για το αν η εκάστοτε ομάδα του θα προσφέρει θέαμα στο γήπεδο και για το λόγο αυτό δεν είναι λίγες οι φορές (το αντιθετο μάλιστα) που έχει μπει στο στόχαστρο.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο όμως "κλείνει τα αυτιά του" και τελευταίο τρανό παράδειγμα είναι το ματς με την Τότεναμ στο "Ολντ Τράφορντ", με τους "κόκκινους διαβόλους" να κοιτούν να θωρακίσουν την άμυνά τους πρωτίστως και τελικά να... αρπάζουν το τρίποντο χάρη σε γκολ του Μαρσιάλ στο 81ο λεπτό, σε ένα ματς με ελάχιστες φάσεις στις δύο εστίες.

Αν και δεν γοήτευσε κανέναν με την απόδοσή της, η Γιουνάιτεντ κατάφερε με αυτή τη νίκη να εδραιωθεί στη 2η θέση της Premier League μετά από 10 αγωνιστικές και να είναι η πλησιέστερη διώκτρια της Σίτι του Γκουαρδιόλα (στο -5), ενώ ο Μουρίνιο μπορεί να καμαρώνει για ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Ποιό είναι αυτό; Η ομάδα του είναι η μοναδική στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ στο γήπεδό της, με τον Νταβίντ Ντε Χέα να έχει κρατήσει το μηδέν στους αγώνες με Γουέστ Χαμ, Λέστερ, Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας και Τότεναμ, την ώρα που οι συμπαίκτες του έχουν βρει 15 φορές το δρόμος προς τα δίχτυα σε αυτά τα ματς.

ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΣΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ PREMIER:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουέστ Χαμ 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Λέστερ 2-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Κρίσταλ Πάλας 4-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Τότεναμ 1-0