Η μεταγραφή των 17.000.000 ευρώ "πήρε μπρος" σε 12 λεπτά!

Ονειρικό ξεκίνημα! Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του από την Νάπολι στην Σαουθάμπτον που κόστισε 17.000.000 ευρώ ο Μανόλο Γκαμπιαντίνι βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των "αγίων" απέναντι στην Γουέστ Χαμ και χρειάστηκε μόλις 12 λεπτά αγώνα για το ραντεβού του με τα δίχτυα.

GOAL: #SaintsFC 1-0 #WHUFC (@Mgabbia23 12)



What a strike from Gabbiadini to open the scoring on his debut. pic.twitter.com/A4rgCUzMdR