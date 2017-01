Ο 5χρονος φαν που ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ξανά όλο το Νησί

Πριν από έναν μήνα όλο το φίλαθλο κοινό στην Αγγλία και δη οι ποδοσφαιρόφιλοι είχαν "γίνει ένα" με τον 5χρονο φαν της Σάντερλαντ, τον Bradley Lowery που έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο του "Stadium of Light" λίγο πριν την αναμέτρηση της αγαπημένης του ομάδας με την Τσέλσι και είχε συγκινήσει άπαντες με την ιστορία του.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Bradley έχει προσβληθεί από νευροβλάστωμα (ασθένεια κατά την οποία σχηματίζονται καρκινικά κύτταρα στον νευρικό ιστό των επινεφριδίων, του θώρακος, του λαιμού η του νωτιαίου μυελού) και δίνει μάχη εδώ και καιρό για να κρατηθεί στη ζωή, με τους γιατρούς να μην είναι ωστόσο αισιόδοξοι και να εκτιμούν ότι του απομένουν ελάχιστοι μήνες ζωής.

Από τότε πάρα πολλές είναι οι ομάδες που έχουν σταθεί στο πλευρό του και προσπαθούν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο ώστε να βγει νικητής στη μεγαλύτερη μάχη μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος, για την ίδια τη ζωή του, και η Έβερτον είναι μεταξύ των συλλόγων που έχουν δώσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και στέκονται δίπλα του όχι μόνο υλικά αλλά και ηθικά.

Τα "ζαχαρωτά" φρόντισαν μάλιστα να του δέιξουν την αγάπη και τη στήριξή τους με έναν ακόμα ιδιαίτερο τρόπο αφού το απόγευμα της Κυριακής ο μικρός φίλος της Σάντερλαντ βγήκε στο χορτάρι του "Goodison Park" φορώντας τα ερυθρόλευκα της ομάδας του πριν το Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι έχοντας του ρόλου της μασκότ για την ομάδα του Λίβερπουλ.

Ο Ρομελού Λουκακού τον είχε αγκαλιά και οι φίλοι των δύο ομάδων καταχειροκρότησαν τον Bradley, του οποίου η φανέλα της Σάντερλαντ έγραφε στην πλάτη "Σε ευχαριστώ Έβερτον", ενώ λίγο αργότερα φόρεσε μία μπλε φανέλα με ένα συγκλονιστικό μήνυμα: "O καρκίνος δεν έχει χρώματα".

There's only one Bradley Lowery! https://t.co/sXMWj1U6Ep pic.twitter.com/thZUnxq294

Wow what an amazing time we have had, thankyou @Everton you really are the people's club #CancerHasNoColours pic.twitter.com/Zxyml96a5A