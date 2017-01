Το ντέρμπι είχε μέχρι και καυγά Μουρίνιο-Κλοπ!

Ζοζέ Μουρίνιο και Γιούργκεν Κλοπ έζησαν με πάθος το σπουδαίο ματς του "Old Trafford" και αυτό φάνηκε στο φινάλε όπου με αφορμή ένα επεισόδιο εντός γηπέδου μεταξύ του Άντερ Ερέρα και του Φιρμίνο (ο μέσος της Γιουνάιτεντ τράβηξε παρατεταμένα από τη φανέλα τον επιθετικό της Λίβερπουλ και εκείνος τον έσπρωξε, με τον διαιτητή να δείχνει και στους δύο κίτρινη κάρτα) κόντεψαν να... έρθουν στα χέρια.

Ο Γερμανός ήταν εκείνος που φάνηκε περισσότερο εξοργισμένος κατά τη διάρκεια του τσακωμού τους, παρουσία φυσικά του τέταρτου διαιτητή που μπήκε στη μέση, με τον Πορτογάλο να υποστηρίζει στη συνέντευξη Τύπου πως όλα ξεκίνησαν επειδή ο συνάδελφός του νόμιζε πως ζήτησε από τον διαιτητή να αποβάλλει παίκτη της Λίβερπουλ.

"Νόμιζε πως ζήτησα την αποβολή ενός παίκτη της Λίβερπουλ. Δεν το έκανα. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Πιστεύω πως έγινε ένα σωστό παιχνίδι, οι παίκτες έδωσαν τα πάντα με επαγγελματικό και συναισθηματικό τρόπο και θεωρώ πως ο διαιτητής διαχειρίστηκε σωστά το ματς.

Οπότε πιστεύω ότι το παιχνίδι αποτέλεσε διαφήμιση για την Premier League σε όλο τον κόσμο", δήλωσε αρχικά ο Μουρίνιο, και συμπλήρωσε: "Πιστεύω ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να παίξει καλύτερα από αυτό που έπαιξε και, αν και δεν είναι δικό μου πρόβλημα, και η Λίβερπουλ μπορεί να παίξει καλύτερα. Το ντέρμπι ήταν κάτω από την ποιότητα των δύο ομάδων αλλά παρόλα αυτά διασκέδασε τον κόσμο".

I do wonder what the reaction would have been if Mourinho lost his temper like Klopp here. I'm sure a different story. pic.twitter.com/WddGH4PCCX