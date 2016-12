Το σούπερ άλμα του Βαϊνάλντουμ έκρινε το Λίβερπουλ-Σίτι

Δεν είναι φορ, αλλά λειτούργησε σαν τέτοιος. Έχει το γκολ στο αίμα του ο Ολλανδός Τζεορτζίνιο Βαϊνάλντουμ και το απέδειξε περίτρανα στο μεγάλο ματς της 19ης αγωνιστικής. Κάθετη κίνηση στο χώρο, υπέροχο πλασάρισμα στην περιοχή, απίθανο άλμα μεταξύ των μπακ της Μάντσεστερ Σίτι και γκολ για τη Λίβερπουλ!

Μόλις στο 8' το ντέρμπι στο "Άνφιλντ" είχε... λήξει. Όχι ακριβώς, αλλά το αποτέλεσμα δεν άλλαξε μέχρι τέλους. Ρυθμό είχε, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, έλειψαν όμως οι κλασικές ευκαιρίες έκτοτε και η ομάδα του Κλοπ κράτησε μέχρι τέλους μια υπερπολύτιμη νίκη. Παίζοντας σωστά αμυντικά, με αλληλοκάλυψη, εξουδετέρωση του αντιπάλου και αντεπιθέσεις.

Αντίθετα οι "πολίτες", που είχαν την κατοχή της μπάλας, δεν είχαν το σχέδιο που θα φέρει την ανατροπή. Ούτε καν θα σώσει την ισοπαλία. Ό,τι κι αν δοκίμασαν έπεσε στο κενό και η ήττα στο Λίβερπουλ τούς άφησε στο -10 από την πρωτοπόρο Τσέλσι. Την ίδια ώρα οι "κόκκινοι" παρέμειναν στο -6, δείχνοντας ικανοί να κυνηγήσουν τους "μπλε".

