Η πιπεράτη ατάκα του Γιανγκ στον Ντέλε Άλι!

Το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ δεν ανήκει στην κατηγορία των (αρκετών) παραδοσιακών ντέρμπι που έχει στο Νησί, παρόλα αυτά οι δύο ομάδες φαγώθηκαν σαν τα... κοκκόρια στη μάχη για την κατάληψη της 2η θέσης και αυτό αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστκό τρόπο στο πρώτο ημίχρονο.

Συγκεκριμένα μισή ώρα μετά την έναρξη του αγώνα, με τους Άσλεϊ Γιανγκ και να Ντέλε Άλι να έρχονται πολύ... κοντά ο ένας στον άλλο και να χρειάζεται να παρέμβει ο Ρομελού Λουκακού για να τους χωρίσει.

Ο "καυγατζής" την πλευρά της ομάδας του Μουρίνιο, Γιανγκ, εκτόξευσε μάλιστα και μία πικάντικη ατάκα στον ομόλογό τους της Τότεναμ για να τον... αποσυντονίσει, που ήταν η εξής: "Όταν κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα, ενημέρωσέ με..."