Χάρι Κέιν όπως λέμε... Τιερί Ανρί

Με τα δύο γκολ που πέτυχε στο άνετα 4-1 της Τότεναμ επί της Γουότφορντ, ο Χάρι Κέιν απέδειξε ότι βαδίζει στα χνάρια του Τιερί Ανρί.

Ο Αγγλος στράικερ, την ημέρα που συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ, έφτασε τα 59 γκολ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου κατόρθωμα που είχε πετύχει στη δική του καριέρα και ο Γάλλος σταρ.

59 - Harry Kane has now scored 59 goals in 100 Premier League games, the same number as Thierry Henry had at this stage. Updated.

Ο Κέιν, μόλις 23 χρονών, πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ των Λονδρέζων και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει και της δύσκολης συνέχειας του μαραθωνίου στην Αγγλία.

Ο άνθρωπος που σκόραρε περισσότερο από κάθε άλλον στα 100 πρώτα παιχνίδια του στην Πρέμιερ Λιγκ πάντως ήταν ο μεγάλος Αλαν Σίρερ που στην εκατοντάδα είχε βρει δίχτυα ήδη... 79 φορές!

Only 7 players in PL history have scored more goals from their first 100 apps than Harry Kane. He finished level with @ThierryHenry #PL pic.twitter.com/ARWWk30yNN