Πανό για τον Βενγκέρ ακόμα και σε εκδήλωση κατά του Τραμπ!

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται στο Λονδίνο, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην πόλη. Σε μία από αυτές, κι ενώ οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους φώναζαν κατά του νέου Αμερικάνου προέδρου, υπήρχε ένας που ήθελε να ξεφύγει από το ρεύμα.

Να εκφράσει το παράπονό του για τον Αλσατό τεχνικό της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, μπαίνοντας και αυτός στη μεγάλη λίστα των οπαδών της αγγλικής ομάδας, που θέλουν το διωγμό του. Ο “παραπονιάρης” φίλος των κανονιέρηδων, λοιπόν, βρήκε την ευκαιρία και σε μία από τις συγκεντρώσεις πήρε μαζί του κι ένα πανό που το σήκωσε ψηλά να το επιδείξει με το χαρακτηριστικό μήνυμα πάνω “Βενγκέρ έξω”.

Φυσικά, το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους υπολοίπους, με το twitter να "μαρτυράει" το περιστατικό:





Here is a #WengerOut banner at a trump protest pic.twitter.com/wuzNhK143t