Αυτός είναι ο πιο... τεμπέλης ποδοσφαιριστής

Πόσες φορές γράφτηκε το όνομα του στο παρελθόν για ελληνικού συλλόγους... Αμέτρητες! Κι όμως, ο Αγιεγκμπένι μετά την περιπέτεια του στην Τουρκία με την Καϊσέρισπορ αποφάσισε να επιστρέψει στην Αγγλία και την Κόβεντρι.

Οι "μπλε ουρανοί" έχουν ανάγκη από έναν ηγέτη στη γραμμή κρούσης, μπας και σώσουν τη σεζόν, όμως ο 34άχρονος άσος δεν δείχνει μεγάλο... πάθος.

Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς στο βίντεο που ακολουθεί, ο Αγιεγκμπένι "τεμπελιάζει" στο κέντρο για τουλάχιστον δυόμισι λεπτά.

Για την ιστορία η Κόβεντρι έχασε 3-1 από την Σουίντον το Σάββατο.

SPOTTED: Yakubu literally doing nothing for 2:20 minutes at Coventry City.

( @CJ_covblaze)pic.twitter.com/N6zKn3GrId