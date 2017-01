Παίκτης σνόμπαρε τον Ρούνεϊ και δεν ήθελε τη φανέλα του!

Το ματς κόντρα στην Ρέντινγκ για τον τρίτο γύρο του FA Cup το απόγευμα του Σαββάτου θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλο στη μνήμη του Γουέιν Ρούνεϊ καθώς με το γκολ του μόλις στο 7' έφτασε τα 249 με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον συγκατοικεί στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών για το σύλλογο μαζί με τον θρυλικό Μπόμπι Τσάρλτον.

Πέρα όμως από αυτή τη μοναδική και συγκλονιστική στιγμή που βίωσε στα πρώτα λεπτά του αγώνα πάνω στο χορτάρι του "Old Trafford", ο 31χρονος Άγγλος διεθνής στράικερ έζησε και μία αμήχανη στιγμή στο φινάλε της αναμέτρησης (νίκησε με 4-0 η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο), την ώρα που πήγε να ανταλλάξει την -συλλεκτική αναμφισβητήτητα- φανέλα του με αντίπαλο.

Ex man city midfielder George Evans turns down Wayne Rooney's shirt-swap offer after today's match between Man utd and Reading pic.twitter.com/gsi40kDIEh — Elite Daily Football (@SuperBettingBro) January 7, 2017

Tην ώρα που έδωσε το χέρι στον αρχηγό της Ρέντινγκ Τζορτζ Έβανς έκανε κίνηση να βγάλει τη φανέλα του για να ανταλλάξουν φανέλες, όμως ο παίκτης των "royals" του έγνεψε αρνητικά και συνέχισε το βήμα του προς άλλη κατεύθυνση.

Φυσικά και είχε αιτία το σνομπάρισμα αυτό και αυτή ακούει στο όνομα Μάντσεστερ Σίτι, μιας που ο 22χρονος μεσοαμυντικός έχει περάσει τρία χρόνια στις ακαδημίες της συμπολίτισσας της Γιουνάιτεντ, ενώ άνηκε στους "πολίτες" από το 2013 μέχρι το 2016, πριν πάρει μεταγραφή ως ελεύθερος στην Ρέντινγκ... Η αντιπαλότητα των δύο ομάδων "μίλησε" ακόμα και τη στιγμή που ο Ρούνεϊ του προσέφερε μία φανέλα που έγραψε ιστορία!

Ο ίδιος πάντως θέλησε λίγη ώρα αργότερα να διαψεύσει τα αγγλικά ΜΜΕ καθώς ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter πως αντάλλαξε τελικά φανέλες με τον άσο της ManUtd: "Για να διευκρινίσω, ζήτησα να ανταλλάξω φανέλες στη φυσούνα λόγω μίας απογοητευτικής ημέρας!! Συγχαρητήρια για το ρεκόρ σου Γουέιν Ρούνεϊ", έγραψε χαρακτηριστικά. "Ευχαριστώ πολύ", ήταν η απάντηση του Ρούνεϊ.

To clear up I asked to exchange shirts in the tunnel due to a disappointing day!! congratulations on your record @WayneRooney pic.twitter.com/oMEfoP2Pat — George Evans (@GeorgeEvans70) January 7, 2017