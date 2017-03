Γλέντι στο Twitter με το μαυρισμένο μάτι του Βάρντι!

Το τελευταίο διάστημα (μετά την αλλαγή προπονητή στην Λέστερ) ο Τζέιμι Βάρντι εμφανίζεται αναγεννημένος όσον αφορά στην παραγωγική του συγκομιδή και αυτό συνεχίστηκε και σε εθνικό επίπεδο, καθώς πέρασε ως αλλαγή στο 60ο λεπτό του αγώνα της Αγγλίας με την Λιθουανία και στο 66ο βρήκε δίχτυα, για να σφραγίσει τη νίκη των "λιονταριών" με 2-0.

Ωστόσο το φινάλε του αγώνα βρήκε άπαντες να ασχολούνται όχι με το γκολ του αλλά με την εξωτερική του εμφάνιση και συγκεκριμένα το πρόσωπό του, με το μαυρισμένο του μάτι να... βγάζει μάτι!

"Ήταν ένα μικρό ατύχημα. Το κεφάλι μου, ή θα πρέπει μάλλον να πω το μάτι μου, αποφάσισε να συνδεθεί με το ποδόσφαιρο και αυτό είναι ποδόσφαιρο για σας", είπε ο Βάρντι χωρίς ουσιαστικά να δώσει σε κανέναν να καταλάβει τι του είχε συμβεί, με αποτέλεσμα οι χρήστες των social media να βάλουν τη φαντασία τους να... οργιάσει!

Αρκετοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν πως το απέκτησε από τη... σύζυγό του Ρεμπέκα ύστερα από κάποιο συζυγικό καυγαδάκι ενώ άλλοι θύμισαν το ματς της Λέστερ με την Σεβίλλη όπου έριχνε μπουνιές στο πρόσωπό του μετά από χαμένη ευκαιρία!

Photo Credits: AP Photo/Frank Augstein

I think we all know how Jamie Vardy got his black eye pic.twitter.com/dU7EDw4Yon — Brian L. (@BrianL097) March 26, 2017

Jamie Vardy’s having a party bring your mascara and your eyeliner pic.twitter.com/57XDxGmU7A — Aaron (@WAFCAaron) March 26, 2017

Think I know how Vardy got that black eye pic.twitter.com/Wu8IBYq7ef — Matt (@dvtavfc) March 26, 2017